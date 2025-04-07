"Наверное, можно, раз именно он принял решение отдавать эту передачу. Но вина Вендела, на мой взгляд, больше. Если ты прибегаешь к вратарю и просишь такую передачу, то обязан контролировать ситуацию за спиной. Вратарь же отдает тебе, думая, что ты контролируешь ситуацию сзади. Поэтому просить такую передачу на своем радиусе и не владеть информацией о происходящем вокруг себя игрок не имеет права", - приводит слова Нарубина "РБ Спорт".
Петербургский "Зенит" 5 апреля в гостях в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 встречался с московским "Локомотивом". Матч завершился вничью со счётом 1:1.
Счёт в матче был открыт хозяевами на 63-й минуте. Вратарь "Зенита" Латышонок ввёл мяч на Вендела, но Баринов в подкате сумел выбил игровой снаряд прямо на Батракова, который с линии штрафной пробил мимо голкипера. Тем не менее, сине-бело-голубым удалось отыграться на 85-й минуте: первым на добивании после попадания мяча в штангу ворот Митрюшкина оказался Соболев.
Нарубин назвал игрока "Зенита", который больше Латышонка виноват в пропущенном голе от "Локомотива"
Бывший вратарь "Амкара" Сергей Нарубин ответил на вопрос, можно ли предъявить претензии вратарю "Зенита" Евгению Латышонку при пропущенном голе в матче с "Локомотивом".
Фото: ФК "Зенит"