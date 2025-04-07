"Какая борьба за золото для ЦСКА? Побойтесь бога! Впереди "Спартак" с массированной судейской поддержкой, "Зенит" с админресурсом, который рано или поздно проснётся, а также очень хорошо выглядевший в этом году "Краснодар", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".
После 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский ЦСКА имеет в своём активе 44 очка и занимает четвёртое место в турнирной месте четвёртое место. Отставание "армейцев" от первого места, на котором сейчас располагается "Краснодар", составляет 8 очков, а от второго-третьего мест, на которых на данный момент находятся московский "Спартак" и петербургский "Зенит", - 5 очков.
В следующем туре команда Марко Николича 12 апреля в гостях сыграет против футбольного клуба "Оренбург" (12:00 мск).
Андрей Червиченко: какая борьба за золото РПЛ для ЦСКА? Побойтесь бога!
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился своим мнением о шансах ЦСКА в чемпионской гонке РПЛ сезона-2024/25.
Фото: ПФК ЦСКА