Бубнов: "Спартак" просто порвал "Ростов" в середине поля

"У "Ростова" очень молодая средняя линия. "Спартак" просто порвал дончан в этой зоне. Хозяева не выдержали. Плюс в атаке красно-белые сильнее. Отмечу, что два гола москвичи забили из-под Осипенко. Станкович поставил Гарсию в центр нападения. Но разве он лучше Угальде сыграл? Нет. Видимо, что-то с костариканцем случилось", — сказал Бубнов в эфире интернет-программы "Коммент.Шоу" [цитата по "Чемпионату"].
6 апреля в Ростове-на-Дону в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 прошёл матч между местным "Ростовом" и московским "Спартаком". Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:0. В составе гостей отличились Умяров, Мартинс и Барко. Все три гола были забиты во втором тайме, когда южане после удаления на 45-й минуте Алексея Сутормина играли вдесятером.
Благодаря этой победе команда Деяна Станковича набрала 47 очков, что позволило ей подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата России. У "Ростова" в активе осталось 33 очка, которые позволяют жёлто-синим все еще располагаться на седьмой строчке.