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Черчесов - о Семаке в "Зените": если 6 лет подряд ты выигрываешь РПЛ, у тебя может быть мини-спад. Чему удивляться?

Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о спаде в результатах действующего чемпиона страны петербургского "Зенита".
Фото: Global Look Press
- Если шесть лет подряд ты выигрываешь Премьер-лигу, у тебя может быть мини-спад. У Семака большая группа игроков ушла, большая пришла, надо на ходу выстраивать новую команду. Чему тут удивляться? - передаёт слова Черчесова "КП".

После 23 туров Российской премьер-лиги "Зенит" из Санкт-Петербурга занимает в турнирной таблице третье место, набрав 47 очков. Сине-бело-голубые только по личным встречам уступают московскому "Спартаку" и отстают на 5 очков от лидирующего "Краснодара".

В шести предыдущих сезонах "Зенит" неизменно становился чемпионом России, все эти титулы были завоёваны под руководством главного тренера Сергея Семака.

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