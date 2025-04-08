- Если шесть лет подряд ты выигрываешь Премьер-лигу, у тебя может быть мини-спад. У Семака большая группа игроков ушла, большая пришла, надо на ходу выстраивать новую команду. Чему тут удивляться? - передаёт слова Черчесова "КП".
После 23 туров Российской премьер-лиги "Зенит" из Санкт-Петербурга занимает в турнирной таблице третье место, набрав 47 очков. Сине-бело-голубые только по личным встречам уступают московскому "Спартаку" и отстают на 5 очков от лидирующего "Краснодара".
В шести предыдущих сезонах "Зенит" неизменно становился чемпионом России, все эти титулы были завоёваны под руководством главного тренера Сергея Семака.
Черчесов - о Семаке в "Зените": если 6 лет подряд ты выигрываешь РПЛ, у тебя может быть мини-спад. Чему удивляться?
Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о спаде в результатах действующего чемпиона страны петербургского "Зенита".
Фото: Global Look Press