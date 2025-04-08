- "Краснодар" оторвался ненадолго. Сейчас "Зенит" победит, и тогда отставание будет всего два очка. Потом "Зенит" наверстает свое и станет чемпионом России. "Зенит" завоюет чемпионство за счет подбора игроков, у них он поинтереснее, чем у других команд. Сине?бело?голубые должны воспользоваться этим. Когда новые легионеры пройдут адаптацию, они станут выглядеть совсем по?другому.
"Краснодар" набрал 52 очка в 23 сыгранных турах и единолично возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги. Подопечные Мурада Мусаева опережают московский "Спартак" и петербургский "Зенит", идущих на втором и третьем месте соответственно, на пять очков.
"Зенит" примет на своем поле краснодарскую команду в ближайшее воскресенье, 13 апреля. Матч в рамках 24-го тура чемпионата России пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Начало игры в 17:00 по московскому времени.
Источник: "РБ Спорт"
Канчельскис: "Краснодар" оторвался ненадолго. "Зенит" наверстает свое и станет чемпионом
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис считает, что "Зенит" выиграет чемпионат России.
Фото: ФК "Краснодар"