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Черевченко: "Краснодар" научился проводить завершающие части чемпионата. Они заслуживают первое место

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко отметил стабильность и философию «Краснодара», а также выразил мнение, что команда заслуживает лидирующую позицию в РПЛ.

Фото: ФК "Краснодар"
«В конце сезона любая команда может пройти через спад, но в последнее время «Краснодар» научился проводить завершающие части чемпионата. «Краснодар» заслуживает первое место. У руководства клуба есть своя философия, она мне импонирует», — заявил Черевченко Metaratings.

В прошлом году «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 56 очков. Он уступил титул чемпиона «Зениту», отстав на одно очко.

Сейчас, после 23 туров, команда лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 52 очка. «Быкам» осталось провести семь матчей в Премьер-Лиге, из них три — дома: с «Ахматом», «Рубином» и «Динамо». В остальных матчах они сыграют в гостях: против «Зенита», махачкалинского «Динамо», ЦСКА и «Оренбурга».

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