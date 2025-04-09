"Продолжил бы, если бы получил предложение от ЦСКА? Если честно, мотивация бы была. Лучше мотивации чем эта, мне кажется, нет. Но свою карьеру в ЦСКА я закончил и эта история завершена с точки зрения футболиста", - цитирует Тошича "СЭ".
Зоран Тошич провел за ЦСКА во всех турнирах 241 матч и записал на свой счет 47 забитых мячей и 41 результативную передачу. Также футболист выступал за сербский "Партизан", "Тобол", "Ламию", немецкий "Кельн" и английский "Манчестер Юнайтед".
Тошич завершил карьеру профессионального футболиста в 2024 году, на данный момент он является игроком медиафутбольного клуба "СКА Ростов". Зоран провел за сборную Сербии 76 матчей и отметился 11-ю забитыми голами.
Тошич заявил, что не завершил бы карьеру, если бы получил предложение от ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич признался, что не завершил бы карьеру игрока, если бы получил предложение от "армейцев".
Фото: "Чемпионат"