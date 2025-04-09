- "Спартак" - хорошая команда. Есть сильные легионеры, они хорошо работают с мячом и играют в атаке. У них есть шансы, чтобы побороться за золото в РПЛ. Но на данный момент больше шансов на чемпионство у "Краснодара", - передаёт слова Мелёхина "Чемпионат".
Московский "Спартак" набрал 47 очков в 23 матчах Российской премьер-лиги и занимает в турнирной таблице второе место, опережая по результатам личных встреч петербургский "Зенит". "Краснодар" лидирует в чемпионской гонке с 52 набранными очками.
В матче 23 тура РПЛ "Ростов" уступил "Спартаку" на своём поле со счётом 0:3 после удаления защитника Алексея Сутормина.
Мелёхин: "Спартак" - хорошая команда, но больше шансов на чемпионство у "Краснодара"
Центральный защитник "Ростова" Виктор Мелёхин оценил уровень игры и перспективы московского "Спартака" в этом сезоне.
Фото: ФК "Ростов"