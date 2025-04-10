"Думаю, у "Спартака" есть очень хорошие шансы на чемпионство, нам нужно продолжать так же упорно работать. Мы идем от игры к игре, в таблицу будем смотреть только в конце сезона", - цитирует Гарсию "РБ Спорт".
После 23-х сыгранных туров московский "Спартак" располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 47-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять баллов. В 24-м туре Российской Премьер-Лиги красно-белые примут на своем поле махачкалинское "Динамо". Встреча состоится завтра, 11-го апреля, в 19:30 по московскому времени на "Лукойл Арене".
Напомним, что команде Деяна Станковича предстоит сыграть на своем поле с екатеринбургским "Уралом" в полуфинале Пути регионов Кубка России.
Нападающий "Спартака" Гарсия: у нас есть хорошие шансы на чемпионство
Нападающий "Спартака" Ливай Гарсия высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"