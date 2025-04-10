Футболисты, пропускающие 24-й тур РПЛ из-за дисквалификаций:
Исмаэл Силва ("Ахмат") — перебор жёлтых карточек, один матч
Виктор Мелёхин ("Ростов") — перебор жёлтых карточек, один матч
Егор Тесленко ("Рубин") — удаление, один матч
Педро ("Зенит") — удаление, один матч
Алексей Сутормин ("Ростов") — удаление, два матча (решение КДК РФС)
Никита Медведев ("Пари НН") — два матча (решение КДК РФС)
Недавно КДК дисквалифицировал вратаря "Пари НН" Никиту Медведева на два матча, несмотря на то, что голкипер не был удалён, за нецензурные выражения в адрес официальных лиц матча.
Педро, Сутормин и еще 5 игроков пропустят 24 тур РПЛ из-за дисквалификаций
Семь футболистов клубов РПЛ не примут участия в 24 туре из-за полученных дисквалификаций
Фото: официальный сайт РПЛ