Мусагалиев: при всем желании, я, как Боярский, не смогу съесть шляпу при чемпионстве "Спартака"

"Михаил Сергеевич — уважаемый человек, глыба! Но я таких заявлений сделать не могу — не такой волшебник, как он. При всем желании, съесть шляпу у меня не получится. В моем сорокалетнем организме этот несъедобный предмет может не перевариться. Боюсь пропустить следующий сезон "Спартака". Рисковать не буду", - приводит слова Мусагалиева "СЭ".
После 23-го тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар", который на данный момент в своём активе имеет 52 очка. На второй и третьей строчке располагаются московский "Спартак" и петербургский "Зенит", которые за 23 очка набрали одинаковое количество очков - по 47.
В ближайшем туре "Спартак" 11 апреля на своем поле сыграет против махачкалинского "Динамо", а "Зенит" 13 апреля у себя дома встретится с Краснодаром".