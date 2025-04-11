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Мусагалиев: при всем желании, я, как Боярский, не смогу съесть шляпу при чемпионстве "Спартака"

Шоумен и болельщик "Спартака" Азамат Мусагалиев отреагировал на обещание актёра и поклонника "Зенита" Михаила Боярского съесть шляпу в случае чемпионства сине-бело-голубых.
Фото: РПЛ
"Михаил Сергеевич — уважаемый человек, глыба! Но я таких заявлений сделать не могу — не такой волшебник, как он. При всем желании, съесть шляпу у меня не получится. В моем сорокалетнем организме этот несъедобный предмет может не перевариться. Боюсь пропустить следующий сезон "Спартака". Рисковать не буду", - приводит слова Мусагалиева "СЭ".

После 23-го тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар", который на данный момент в своём активе имеет 52 очка. На второй и третьей строчке располагаются московский "Спартак" и петербургский "Зенит", которые за 23 очка набрали одинаковое количество очков - по 47.

В ближайшем туре "Спартак" 11 апреля на своем поле сыграет против махачкалинского "Динамо", а "Зенит" 13 апреля у себя дома встретится с Краснодаром".

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