"Видимо, есть формулировки, что что-то расширяет площадь тела, пятое-десятое. Считаю, что это полная чепуха. В ЭСК мы не будем обращаться из-за пенальти. Несерьёзно, если мы будем подавать на такие вещи апелляции", - приводит слова Гаджиева "Чемпионат".
Главный арбитр матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между московским "Спартаком" и махачкалинским "Динамо" Виталий Мешков на 86-й минуте после помощи ВАР назначил пенальти в ворота дагестанского клуба за игру рукой со стороны защитника гостей Ильи Кирша.
Однако хавбек красно-белых Хесус Медина не сумел реализовать пенальти, попав в перекладину. Тем самым, счет остался прежним до самого конца матча - 2:1 в пользу "Динамо".
"Несерьёзно". "Динамо" Махачкала не станет обращаться в ЭСК из-за пенальти в матче со "Спартаком"
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о пенальти, которое было назначено в ворота дагестанского клуба в конце матча со "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала