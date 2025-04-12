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Магомедов — о пенальти и победе над "Спартаком": не думал, что будет бить именно Медина

Вратарь махачкалинского «Динамо» Тимур Магомедов прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
«Счастье. Хочется ответить всем экспертам, которые нас хоронили и говорили, что Махачкала играла 0:6 последние игры на выезде. Мы полностью удовлетворены. Да, сегодня где-то фартило: перекладина, были еще моменты. Какой сейв был самым сложным? Думаю, когда бил Солари. На этот удар головой было очень тяжело среагировать, даже что-то заболело в моменте. По поводу Медины, честно, не думал, что будет бить именно он. Мы смотрели Барко и Бонгонда — штатных пенальтистов. Я вспомнил одну из игр на Кубок России, когда Хесус бил очень сильно под перекладину. Решил туда прыгнуть, пытался максимально вверх», — заявил Магомедов «Матч ТВ».

Благодаря этой победе команда Хасанби Биджиева набрала 27 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре "Динамо" 19 апреля в гостях сыграет против футбольного клуба "Оренбург".

Тимур Магомедов играет за махачкалинское «Динамо» с июля 2022 года. В текущем сезоне он уже выходил на поле в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и пяти матчах Кубка России. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.

По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 23-летнего голкипера составляет 400 тысяч евро.

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