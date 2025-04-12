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Источник: "Спартак" продолжает следить за защитником "Локомотива" Сильяновым

Московский «Спартак» продолжает проявлять интерес к защитнику «Локомотива» и сборной России Александру Сильянову.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации Metaratings 24-летний игрок входит в список претендентов на роль крайнего защитника, которых рассматривает «Спартак». В этом списке также находятся защитник «Рубина» Илья Рожков и несколько других футболистов.

Официальных переговоров между клубами по поводу возможного трансфера Сильянова пока не ведется. Однако «Спартак» может активизировать свои усилия по укреплению этой позиции ближе к концу сезона.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Сильянову со стороны московского «Динамо» и петербургского «Зенита». В текущем сезоне защитник провел 29 матчей во всех турнирах за «Локомотив», забив один гол и отдав одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего защитника составляет 6 миллионов евро.

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