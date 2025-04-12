«Знаю, что Алина Загитова часто сталкивается с негативом. Думаю, вся проблема в том, что она красивая, я тоже красивый, люди просто завидуют», — цитирует Мостового «РИА Новости Спорт».
Александр Мостовой выступал за такие известные клубы, как московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французский «Страсбур» и испанскую «Сельту». На клубном уровне он провёл 445 матчей, в которых забил 116 голов.
Завершил свою карьеру футболиста в 2005 году, выступая за «Алавес». За этот клуб он провёл лишь один матч, в котором забил гол со штрафного удара.
Мостовой: Алина Загитова и я — оба красивые, люди нам завидуют
Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал частую критику в адрес олимпийской чемпионки 2018 года в фигурном катании Алины Загитовой.
Фото: "РБ Спорт"