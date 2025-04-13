— Это поражение ставит крест на оставшемся сезоне?
— Конечно, не ставит. Пять очков у нас отрыв (между зоной вылета и зоной стыковых матчей — прим.). Сейчас осталось шесть матчей и пять очков, четыре домашних матча. Обидно проигрывать такие матчи.
Воронежский "Факел" 13 апреля на выезде проводил матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с тольяттинским "Факелом" и потерпел поражение со счётом 0:1. После этой игры в активе подопечных Игоря Шалимова осталось 15 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать предпоследнее, пятнадцатое место в турнирной таблице.
В следующем туре "Факел" 20 апреля на своём поле сыграет против футбольного клуба "Ростов".
Источник: "Матч ТВ"
Шалимов: поражение от "Акрона" не ставит "Факелу" крест на оставшемся сезоне
Главный тренер воронежского "Факела" Игорь Шалимов дал комментарий после проигранного матча 24-го тура РПЛ с тольяттинским "Акроном" (0:1).
Фото: ФК "Факел"