Дркушич: "Зенит" - лучшая команда в России. Мы должны стать чемпионами

"Краснодар" может потерять очки, но мы не будем смотреть на них, будем смотреть на себя. Мы лучшая команда в России. "Зенит" должен становиться чемпионом", - приводит слова Дркушича "Матч ТВ".
Петербургский "Зенит" в матче 24-го тура чемпионата России по футболу с "Краснодаром", который прошёл 13 апреля в Санкт-Петербурге, одержал победу со счётом 4:1. Благодаря этому результату сине-бело-голубые набрали 50 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером чемпионата по-прежнему остается "Краснодар", который за 24 матча набрал 52 очка.