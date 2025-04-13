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Дркушич: "Зенит" - лучшая команда в России. Мы должны стать чемпионами

Защитник петербургского "Зенита" Ваня Дркушич поделился своим мнением о чемпионской гонке в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
"Краснодар" может потерять очки, но мы не будем смотреть на них, будем смотреть на себя. Мы лучшая команда в России. "Зенит" должен становиться чемпионом", - приводит слова Дркушича "Матч ТВ".

Петербургский "Зенит" в матче 24-го тура чемпионата России по футболу с "Краснодаром", который прошёл 13 апреля в Санкт-Петербурге, одержал победу со счётом 4:1. Благодаря этому результату сине-бело-голубые набрали 50 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером чемпионата по-прежнему остается "Краснодар", который за 24 матча набрал 52 очка.

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