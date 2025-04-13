Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Зенит
4 - 1 4 1
КраснодарЗавершен
Химки
1 - 3 1 3
Крылья СоветовЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен
Сокол
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен
Черноморец
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
СочиЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
2 - 1 2 1
Вест ХэмЗавершен
Вулверхэмптон
4 - 2 4 2
ТоттенхэмЗавершен
Челси
2 - 2 2 2
ИпсвичЗавершен
Ньюкасл
4 - 1 4 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
2 - 1 2 1
ЖиронаЗавершен
Алавес
0 - 1 0 1
Реал МадридЗавершен
Бетис
1 - 2 1 2
ВильярреалЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аталанта
2 - 0 2 0
БолоньяЗавершен
Верона
0 - 0 0 0
ДженоаЗавершен
Фиорентина
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен
Комо
1 - 0 1 0
ТориноЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
1 - 2 1 2
ВердерЗавершен
Айнтрахт
3 - 0 3 0
ХайденхаймЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сент-Этьен
3 - 3 3 3
БрестЗавершен
Анже
2 - 0 2 0
МонпельеЗавершен
Гавр
1 - 5 1 5
РеннЗавершен

"Крылья Советов" собираются продлить аренду игроков "Спартака" Зиньковского и Дмитриева

Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Руслан Пименов рассказал о желании самарского клуба продлить аренду игроков "Спартака" Антона Зиньковского и Игоря Дмитриева.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Хотим продлить аренду Зиньковского. Уже общались со "Спартаком". Но пока говорить рано. Мы и Дмитриева хотим продлить. Станкович не особо рассчитывает на Зиньковского? Это для нас плюс. Пока не могу гарантировать, что Антон останется у нас. Пока все в стадии переговоров. Речь об аренде, а не о полноценном трансфере? Да. Он слишком дорогой футболист для нас. Поэтому только аренда", - приводит слова Пименова "СЭ".

Вингер московского "Спартака" Антон Зиньковский был арендован самарскими "Крыльями Советов" в феврале 2025 года до конца текущего сезона. После перехода игрок принял участие в 6 официальных матчах, в которых не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 2,5 млн евро.

Вингер "Спартака" Игорь Дмитриев был арендован "Крыльями Советов" в авнусте 2024 года до конца текущего сезона. После перехода игрок принял участие в 24 официальных матчах, в которых забил 3 гола, отдал 2 голевые передачи, получил 3 желтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 1,2 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится