"Хотим продлить аренду Зиньковского. Уже общались со "Спартаком". Но пока говорить рано. Мы и Дмитриева хотим продлить. Станкович не особо рассчитывает на Зиньковского? Это для нас плюс. Пока не могу гарантировать, что Антон останется у нас. Пока все в стадии переговоров. Речь об аренде, а не о полноценном трансфере? Да. Он слишком дорогой футболист для нас. Поэтому только аренда", - приводит слова Пименова "СЭ".
Вингер московского "Спартака" Антон Зиньковский был арендован самарскими "Крыльями Советов" в феврале 2025 года до конца текущего сезона. После перехода игрок принял участие в 6 официальных матчах, в которых не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 2,5 млн евро.
Вингер "Спартака" Игорь Дмитриев был арендован "Крыльями Советов" в авнусте 2024 года до конца текущего сезона. После перехода игрок принял участие в 24 официальных матчах, в которых забил 3 гола, отдал 2 голевые передачи, получил 3 желтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 1,2 млн евро.
"Крылья Советов" собираются продлить аренду игроков "Спартака" Зиньковского и Дмитриева
Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Руслан Пименов рассказал о желании самарского клуба продлить аренду игроков "Спартака" Антона Зиньковского и Игоря Дмитриева.
Фото: ФК "Крылья Советов"