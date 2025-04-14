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Зиньковский: для "Спартака" чемпионская гонка ещё не закончена

Полузащитник Антон Зиньковский высказался о шансах московского "Спартака" на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Для "Спартака" чемпионская гонка ещё не закончена. Смотрел матч с Махачкалой. Расстроился и удивился. Махачкала хорошо сыграла первый тайм. "Спартак" не смог додавить. В любом случае желаю ребятам и команде только побед, чтобы поставленная задача решилась", - цитирует Зиньковского "Чемпионат".

В 24-м туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле уступил махачкалинскому "Динамо" со счетом 1:2. В 25-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном", который занимает 9-е место в таблице с 28-ю очками.

После 24-х сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 47-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.

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