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Экс-тренер "Спартака" Каррера заявил, что готов возглавить "Рубин" из Ялты

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопрос о возможности возглавить ялтинский "Рубин".
Фото: ФК "Спартак"
— Было бы вам интересно поработать в футбольном клубе из Ялты? Климат там похож на итальянский.

— Все будет прежде всего зависеть от планов и амбиций клуба!

— Если проект будет интересным, это возможно?

— Конечно.

Итальянский специалист Массимо Каррера занимал должность главного тренера московского "Спартака" с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые в сезоне-2016/17 стали чемпионами России, а в 2017 году - обладателем Суперкубка России. Позднее он возглавлял афинский АЕК, итальянские "Бари" и "Асколи".

"Рубин" из Ялты в настоящее время принимает участие в группе 1 дивизиона "Б" Второй лиги России. В текущем сезоне команда после 5 туров с 8-ю очками занимает шестое место в таблице из четырнадцати.

Источник: "СЭ"

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