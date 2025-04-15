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В "Динамо" рассказали, сколько времени займет восстановление Артура Гомеса

Врач московского "Динамо" Александр Родионов рассказал, сколько времени займет восстановление нападающего Артура Гомеса.
Фото: ФК "Динамо"
"После подтверждения диагноза с помощью МРТ в Москве мы связались с рядом европейских хирургов в Финляндии и Германии, и они подтвердили, что необходимо оперативное вмешательство. Теперь нас ждёт трудный и интересный период возвращения Артура Гомеса в строй. Минимальный срок восстановления в данном случае составляет 6–8 месяцев", - цитирует Родионова "Матч ТВ".

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" сыграло на выезде вничью с "Пари НН" - 1:1. Во втором тайме нападающий бело-голубых Артур Гомес получил повреждение и был заменен. Позже стало известно, что бразилец повредил ахиллово сухожилие.

В текущем сезоне Артур Гомес провел за бело-голубых во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 4 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего нападающего в 4 миллиона евро, контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2029 года.

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