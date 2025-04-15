"К счастью, у "Спартака" еще есть шансы на чемпионство, ничего не потеряно. Конечно, будет тяжело, но все возможно, учитывая положение команд в таблице", - цитирует Карреру "РБ Спорт".
После 24-х сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 47-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.
Красно-белые на своем поле уступили махачкалинскому "Динамо" в 24-м туре РПЛ со счетом 1:2. Сегодня, 15-го апреля, команда Деяна Станковича примет на своем поле екатеринбургский "Урал" в матче полуфинала Пути регионов Кубка России.
Каррера: у "Спартака" еще есть шансы на чемпионство - ничего не потеряно
Итальянский тренер Массимо Каррера высказался о шансах московского "Спартака" на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"