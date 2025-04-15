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Стали известны детали возможного продления контракта Бабича со "Спартаком"

По информации СМИ, московский "Спартак" примет решение по началу переговоров о продлении контракта с защитником Срджаном Бабичем после завершения текущего сезона.
Фото: ФК "Спартак"
Срджан Бабич стал игроком московского "Спартака" в августе 2023 года. Действующий контракт центрального защитника с футбольным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 6 миллионов евро.

В текущем сезоне серб в составе "Спартака" принял участие в 25 официальных матчах, забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу, получил 8 жёлтых карточек.

Источник: Metaratings

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