"Я вообще не сталкивался ни с какими трудностями в Дагестане из-за имени Валентин, наоборот узнают меня часто. Мне нравится этот регион, все люди там очень доброжелательные. Плюс на Кавказе очень любят футбол. Поэтому всё прекрасно", — приводит слова Пальцева Legalbet.
Валентин Пальцев является игроком махачкалинского "Динамо" с июля 2024 года. С тех пор центральный защитник в общей сложности принял участие в 28 официальных матчах, отметился 1 результативной передачей, получил 7 жёлтых карточек.
Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано на срок до конца сезона-2025/26. Согласно информации, которая опубликована на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет 2 миллиона евро.
Защитник "Динамо" Мх Пальцев рассказал, возникали ли у него проблемы в Дагестане из-за имени Валентин
Защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев [center]рассказал, возникали ли у него проблемы из-за того, что его имя "не самое кавказское".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала