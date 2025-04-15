"Внутренне были недовольны тем, как складывалась игра в первом тайме. Думали о заменах в перерыве. Но ребята проявили характер, напористость при стандартах. Второй тайм был другой. Мы были острее и ближе к тому, чтобы забить, чем к тому, чтобы упустить инициативу. Мы играли уже по счету, хотя в начале и середине второго тайма мы нацеливали ребят на то, чтобы отодвинуть игру от своих ворот", - приводит слова Галктионова "Матч ТВ".
15 апреля московский "Локомотив" на своем поле под руководством тренерского штаба во главе с Михаилом Галактионовым в рамках первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 одержал волевую победу со счётом 2:1. Благодаря этому результату "железнодорожники" пробились на следующую стадию турнира.
Будущим соперником красно-зеленых станет проигравший полуфинальный пары Пути РПЛ "Зенит" - "Ростов" (после первого матча впереди сине-бело-голубые со счётом 1:0). Матч должен состоятся в периоде с 29 апреля по 1 мая.
Галактионов - о победе над "Ахматом": были недовольны игрой в первом тайме, но ребята проявили характер
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России с "Ахматом" (2:1).
Фото: ФК "Локомотив"