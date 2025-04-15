По информации La Tercera 35-летний специалист получил предложение от спортивного директора красно-белых Франсиса Кахигао, с которым ранее работал в Федерации футбола Чили. В последние годы Бискупович курировал поиск молодых талантов, а с 2024 года занимал пост технического секретаря национальной сборной.
До этого он руководил отделом идентификации, скаутинга и анализа Федерации, а также успел поработать в структуре датского клуба «Мидтьюлланн».
Профессиональную карьеру защитник завершил в 2022 году. В разное время он выступал за чилийские клубы, а также за шведский «Кальмар».
После 24 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков.
Источник: бывший защитник сборной Чили войдёт в менеджмент "Спартака"
Экс-защитник сборной Чили Марко Бискупович вскоре присоединится к структуре московского «Спартака», где займёт административную должность.
Фото: EMOL.com