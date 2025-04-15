«Довольны результатом, хорошо, что прошли, двигаемся дальше, настраиваемся на следующую игру. Без разницы, с кем играть в следующей игре – с «Динамо» или ЦСКА. Для нас все трофеи принципиальны, всё хотим выигрывать», — заявил Зобнин «Советскому спорту».
Напомним, что 15 апреля московский "Спартак" в матче первого этапа Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 с екатеринбургским "Уралом" одержал победу со счетом 3:0.
Благодаря этой победе "Спартак" пробился во второй этап 1/2 финала Пути регионов, где соперником красно-белых станет слабейший из полуфинальной пары Пути РПЛ ЦСКА - "Динамо" Москва (после первой встречи счёт 2:1 в пользу красно-синих).
Зобнин: для "Спартака“ нет разницы, кто следующий — "Динамо“ или ЦСКА
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что команда готова к любому сопернику в Кубке России и нацелена на трофей.
Фото: ФК "Спартак"