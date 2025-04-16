«Надо всегда выкладываться. Они себе наигрывали настроение. Это атмосфера определенно. Доказать себе: «Мы умеем играть в футбол. Потому что мы обкакались с ног до головы в предыдущей игре». Я так мягко сказал», — заявил Ловчев «Матч ТВ».
Напомним, что в последнем матче чемпионата России, который прошёл 11 апреля на стадионе «Лукойл Арена», московский «Спартак» встречался с махачкалинским «Динамо» в рамках 24-го тура Российской Премьер-лиги сезона 2024/25. «Спартак» потерпел поражение со счётом 1:2.
После 24 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 47 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 5 очков.
Ловчев: футболисты "Спартака" наигрывали настроение, потому что обкакались с ног до головы в предыдущей игре
Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал победу красно-белых над «Уралом» (3:0) в первом этапе полуфинала Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"