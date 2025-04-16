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Маркиньос: активные болельщики "Спартака" принесли мне удачу

Полузащитник "Спартака" Маркиньос высказался о присутствии активных фанатов на матче Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
"Активные болельщики "Спартака" принесли мне удачу, разве нет? Я забил первый гол за "Спартак" при них! Надеюсь, я и дальше буду их радовать и забивать", - цитирует Маркиньоса "Чемпионат".

Вчера, 15-го апреля, московский "Спартак" на своем поле одержал победу над екатеринбургским "Уралом" со счетом 3:0 в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Полузащитник красно-белых Маркиньос в той встрече отметился дебютным забитым мячом в составе московского "Спартака".

Напомним, что активные болельщики красно-белых сняли бойкот и вернулись на матчи Кубка России, где не требуется Fan ID.

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