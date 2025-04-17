"Главное событие легчайшей победы "Спартака" над "Уралом" в полуфинале Пути регионов Кубка России - конечно же, долгожданный гол Маркиньоса. Подчеркнуто основной состав красно-белых в этой игре - тоже показатель. На Кубок теперь делается явно большая ставка. Бросилось в глаза, что Ливай Гарсия настроен пахать. Да, пока не забивает, но настрой у человека за 20 миллионов правильный", - написал Рабинер в своём телеграм-канале.
Московский "Спартак" 15 апреля на своем поле в рамках первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России по футболу сезона-2024/25 одержал уверенную победу над екатеринбургским "Уралом" - со счётом 3:0. Благодаря этой победе красно-белые пробились во второй этап 1/2 Пути регионов, где им противостоять будет московское "Динамо". Встреча предварительно пройдет в период с 29 апреля по 1 мая.
При этом в чемпионате России команда Деяна Станковича имеет в своем активе 47 очков, с которыми располагается на третьей строчке (отставание от лидера, "Краснодара", за 6 туров до завершения сезона составляет 5 очков).
Рабинер: теперь "Спартак" делает явно большую ставку на Кубок России
Спортивный журналист Игорь Рабинер поделился своим мнением о победе "Спартака" над "Уралом" на первом этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"