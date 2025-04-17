«Сказалась потеря Тюкавина. Когда у тебя есть футболист, который за весеннюю часть чемпионата забьет 10-12 мячей, конечно, ты больше наберешь очков. Легионеры иногда начинают заигрываться, это мешает. «Динамо» не хватало лидеров, Глебов пришел только зимой, думаю, он еще не успел полностью адаптироваться», — заявил Радимов «Матч ТВ».
Форвард получил тяжёлую травму в начале марта в матче с «Ростовом», повредив крестообразную связку. Ожидается, что футболист пропустит около шести месяцев.
После зимней паузы «Динамо» провело восемь матчей, в которых одержало лишь две победы — над «Оренбургом» и «Динамо» из Махачкалы. В играх с «Ростовом» и «Пари НН» бело-голубые разошлись миром, а поражение потерпели от «Локомотива».
Кроме того, «Динамо» трижды встречалось с ЦСКА — дважды в Кубке и один раз в чемпионате. В двух из этих матчей команда потерпела поражения, а в одном сыграла нулевую ничью.
В ближайшем туре чемпионата России «Динамо» примет казанский «Рубин» 20 апреля. На данный момент после 24 туров бело-голубые занимают пятое место в таблице РПЛ, набрав 43 очка.
Радимов: потеря Тюкавина заметно ударила по "Динамо"
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал ситуацию в московском «Динамо», отметив влияние отсутствия нападающего Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"