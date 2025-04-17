«Задуманный план выдерживать удавалось. Просто обидно, что пропустили такой достаточно простой гол. «Зенит» никакой комбинации не разыграл. Нам все удавалось прерывать. Просто пропустили простой гол, после которого стало намного тяжелее.
У «Зенита» большая скамейка много игроков. Каждый может квалифицированно заменить каждого», — цитирует Кучаева «РБ Спорт».
Константин Кучаев вышел на поле в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.
Напомним, что первый матч также завершился победой «Зенита» со счётом 1:0. После двух поражений «Ростов» переходит во второй этап 1/2 финала Пути регионов, где им предстоит сыграть против московского «Локомотива». Если они добьются успеха в матче с «Локомотивом», то им предстоит ещё один матч против победителя пары «Спартак» — «Динамо». Победитель этого противостояния выйдет в Суперфинал, где встретится либо с ЦСКА, либо с «Зенитом».
Кучаев: пропустили от "Зенита" слишком простой гол — обидно
Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев подвёл итоги ответного матча с «Зенитом» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, в котором южане уступили со счётом 0:2.
Фото: ФК "Ростов"