"Наверное, не удивлен. Они проиграли командам хорошего уровня, которые на сегодняшний момент находятся в своих наилучших кондициях. Они ставят задачу выиграть этот Кубок. Поэтому тут особенных неожиданностей нет", — приводит слова Сёмина "СЭ".
"Зенит" одержал победу над "Ростовом" со счётом 2:0 после победы (1:0) в первом матче. ЦСКА сыграл вничью с "Динамо" (0:0), что позволило "армейцам" сохранить преимущество (2:1), добытое в первом матче.
Финал Пути РПЛ между ЦСКА и "Зенитом" также пройдёт в формате двух матчей. Первая игра назначена на 30 апреля, ответная - на 14 мая.
Юрий Сёмин прокомментировал вылет "Ростова" и "Динамо" из Пути РПЛ Кубка России
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о поражениях "Динамо" от ЦСКА и "Ростова" - от "Зенита" по сумме двух встреч в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Фото: YouTube-канал "Сычёв подкаст и Денис Казанский"