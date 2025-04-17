"У "Зенита" и "Спартака" скамейки сильнее, люди могут выйти на поле и усилить. Вспомните, какие у "Краснодара" были замены в Петербурге - ни одна не сыграла. Они не стали усиливать состав зимой, решили доигрывать так. Посмотрим, что получится", - приводит слова Деменко "РБ Спорт".
"Краснодар" разгромно уступил "Зениту" (1:4) в матче 24-го тура РПЛ. В активе "горожан" осталось 52 очка. Подопечные Сергея Семака благодаря победе в очном матче сократили отставание от лидирующего "Краснодара" до двух очков. Тройку лидеров РПЛ замыкает московский "Спартак", у которого 47 набранных очков.
В 25-м туре "Краснодар" сыграет дома с "Ахматом", а "Спартак" - на выезде с "Акроном". Оба матча пройдут в субботу, 19 апреля. Днём позже "Зенит" примет на своём поле "Химки".
Деменко: "Краснодар" не стал усиливаться зимой, у "Зенита" и "Спартака" скамейки сильнее
Бывший полузащитник "Краснодара" Максим Деменко высказался о преимуществах "Зенита" и "Спартака" над "быками" в чемпионской гонке.
Фото: официальный сайт "Краснодара"