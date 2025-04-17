"Я думаю, матч с "Зенитом" — принципиальный для любой команды. Мы всё-таки играем с чемпионом. Очень хотелось победить, думаю, по первому тайму мы могли на это рассчитывать, но не получилось. В любом случае было приятно вернуться в родной город. И главное, что мы продолжаем наш путь в Кубке", - цитирует Ваханию "Чемпионат".
Вчера, 16-го апреля, петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над "Ростовом" со счетом 2:0 (3:0 - общ.) в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Южане сыграют с московским "Локомотивом" во втором этапе полуфинала нижней сетки турнира. Напомним, что петербургский "Зенит" является действующим обладателем Кубка страны.
После 24-х сыгранных туров команда Джонатана Альбы располагается на 8-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 33-мя набранными очками. В 25-м туре чемпионата России южане сыграют на выезде с воронежским "Факелом".
"Матч с "Зенитом" - принципиальный для любой команды". Вахания - о матче Кубка России
Защитник "Ростова" Илья Вахания высказался о матче Кубка России с "Зенитом" (0:2).
Фото: РПЛ