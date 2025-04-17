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Канчельскис включил себя в список лучших российский футболистов XXI века

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис назвал лучших российский футболистов XXI века.
Фото: ФК "Волга"
— Много хороших футболистов было.

— Кто лучшие?

— На ум сразу приходят: Мостовой, Аршавин, Акинфеев.

— Внесли бы себя в этот список?

— Да.

Андрей Канчельскис на профессиональном уровне играл в футбол на позиции полузащитника с 1988 по 2006 годы. За эти годы он выступал в составе таких команд, как английские "Манчестер Юнайтед", Манчестер Сити", "Эвертон", "Саутгемптон", шотландский "Рейнджерс", киевское "Динамо", донецкий "Шахтер", подмосковный "Сатурн", самарские "Крылья Советов" и др.

Источник: "СЭ"

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