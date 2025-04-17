"У "Спартака" подбор игроков, соответствующих чемпионскому уровню, особенно в передней линии, есть. А сзади это вратарь Александр Максименко и защитник Срджан Бабич. Барко неплох. В этом сезоне гораздо лучше, чем в предыдущем, выглядит Наиль Умяров. Маркиньос неплох. Гарсию вообще непонятно, зачем купили. Мартинс хорошо проводит сезон. Про Угальде я сразу сказал, что вторая часть чемпионата у него не сложится, фарт пройдет - и все", - приводит слова Червиченко "РИА Новости".
В текущем сезоне московский "Спартак" под руководством сербского специалиста Деяна Станковича в 24-х матчах Российской Премьер-Лиги набрал 47 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре столичный клуб 19 апреля на выезде встретится с тольяттинским "Акроном" (стартовый свисток запланирован на 14:30 мск).
В Кубке России красно-белые пробились во второй этап 1/2 финала Пути регионов, где 29 апреля на своем поле они сыграют против московского "Динамо" (начало встречи запланировано на 20:30 мск).
Червиченко: непонятно, зачем "Спартак" купил Гарсию, а у Угальде прошёл фарт
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился своим мнением о действующих игроках московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"