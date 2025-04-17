"Хватит за тридцать серебренников пытаться раскачивать нашу лодку", - приводит слова Медведева "РИА Новости".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак останется на своем посту вне зависимости от того, как команда в текущем сезоне выступит в Российской Премьер-лиге и в Кубке России. После 24-го тура РПЛ "Зенит" с 50-ю очками занимает второе место, а в Кубке России сине-бело-голубые вышли в финал Пути РПЛ, где сыграет против ЦСКА.
В "Зените" отреагировали на информацию о сохранении Семака на посту главного тренера
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев ответил на вопрос, останется ли Сергей Семак главным тренером команды вне зависимости от итогов сезона.
Фото: ФК "Зенит"