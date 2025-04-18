"Да, это так", — передает слова представителя клубной пресс-службы "Матч ТВ", который подтвердил частичное погашение долгов по зарплате перед игроками.
18 апреля стало известно о том, что в подмосковных "Химках", футболисты которых несколько месяцев не получали зарплату, введено внешнее управление. После общения с руководством РПЛ игроки отказались от идеи бойкотировать следующий матч чемпионата России против петербургского "Зенита".
Футболистам "Химок" выплатили зарплату за декабрь
Игрокам футбольного клуба "Химки" выплатили зарплату за декабрь 2024 года.
Фото: ФК "Химки"