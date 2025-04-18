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Футболистам "Химок" выплатили зарплату за декабрь

Игрокам футбольного клуба "Химки" выплатили зарплату за декабрь 2024 года.
Фото: ФК "Химки"
"Да, это так", — передает слова представителя клубной пресс-службы "Матч ТВ", который подтвердил частичное погашение долгов по зарплате перед игроками.

18 апреля стало известно о том, что в подмосковных "Химках", футболисты которых несколько месяцев не получали зарплату, введено внешнее управление. После общения с руководством РПЛ игроки отказались от идеи бойкотировать следующий матч чемпионата России против петербургского "Зенита".

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