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Кириченко - о пропуске Денисова 25 тура РПЛ: в "Спартаке" есть еще кому "отличиться"

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко высказался об отсутствии защитника красно-белых Даниила Денисова в 25 туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Ну, там ещё есть ребята, которые могут «отличиться». Так что поломать голову всё же стоит. Не совсем понимаю решения Станковича. Такие, скажем, как Литвинов в роли центрального защитника. Не уверен, что это хорошая находка. Есть защитники сильнее, - сказал Дмитрий LiveSport.

Напомним, в матче 24 тура против "Динамо" Махачкала (1:2) Даниил Денисов отправил мяч в свои ворота на 10 минуте. В конце первого тайма защитник получил желтую карточку, которая не позволит ему сыграть в 25 туре с "Акроном" 19 апреля.

На данный момент "Спартак" занимает третью строчку в таблице РПЛ, имея в своем активе 47 очков в 24 матчах.

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