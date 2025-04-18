- Ну, там ещё есть ребята, которые могут «отличиться». Так что поломать голову всё же стоит. Не совсем понимаю решения Станковича. Такие, скажем, как Литвинов в роли центрального защитника. Не уверен, что это хорошая находка. Есть защитники сильнее, - сказал Дмитрий LiveSport.
Напомним, в матче 24 тура против "Динамо" Махачкала (1:2) Даниил Денисов отправил мяч в свои ворота на 10 минуте. В конце первого тайма защитник получил желтую карточку, которая не позволит ему сыграть в 25 туре с "Акроном" 19 апреля.
На данный момент "Спартак" занимает третью строчку в таблице РПЛ, имея в своем активе 47 очков в 24 матчах.
Кириченко - о пропуске Денисова 25 тура РПЛ: в "Спартаке" есть еще кому "отличиться"
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко высказался об отсутствии защитника красно-белых Даниила Денисова в 25 туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"