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"РБ Спорт": "Химки" досрочно получили от РПЛ 50 млн рублей

По информации СМИ, Российская Премьер-Лига досрочно выплатила подмосковным "Химкам" 50 миллионов рублей.
Фото: РПЛ
Сообщается, что этот платеж представляет собой досрочную выплату от доходов лиги по ТВ-контракту и коммерческим доходам, которая причитается химчанам по итогам сезона. Решение о выделении клубу этих денег было принято по итогам экстренного онлайн-собрания правления лиги.

Благодаря полученной сумме "Химки" смогли погасить долги по зарплате футболистов за декабрь, а также по зарплате части штаба команды за январь. Ранее стало известно о том, что РПЛ вводит внешнее управление над подмосковными "Химками". Команда за 24 тура набрала 23 очка, которые позволяют сейчас занимать двенадцатое место.

Источник: "РБ Спорт"

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