Сообщается, что этот платеж представляет собой досрочную выплату от доходов лиги по ТВ-контракту и коммерческим доходам, которая причитается химчанам по итогам сезона. Решение о выделении клубу этих денег было принято по итогам экстренного онлайн-собрания правления лиги.
Благодаря полученной сумме "Химки" смогли погасить долги по зарплате футболистов за декабрь, а также по зарплате части штаба команды за январь. Ранее стало известно о том, что РПЛ вводит внешнее управление над подмосковными "Химками". Команда за 24 тура набрала 23 очка, которые позволяют сейчас занимать двенадцатое место.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Химки" досрочно получили от РПЛ 50 млн рублей
По информации СМИ, Российская Премьер-Лига досрочно выплатила подмосковным "Химкам" 50 миллионов рублей.
Фото: РПЛ