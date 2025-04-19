«Это обычная история относительно документов. Футболисты не располагают всеми документами, бухгалтерскими отчетами. У них своя информация, у клуба своя. Неточности бывают. Не вижу в этом проблемы. Это все сверяется. С какого момента футболисты не получают зарплату? По разному. У кого-то есть зарплата за январь-февраль, у кого-то нет. Везде периоды разные. Но в среднем это три месяца. То есть часть футболистов деньги получала, а другая часть нет? Оставим финансовые детали внутри клуба. Жизнь сложнее линейных схем», — заявил Брехов «СЭ».
Стоит напомнить, что, согласно информации Sport Baza, Федеральная налоговая служба заблокировала счета клуба в шести банках из-за долгов на сумму 355 миллионов рублей. Кроме того, в декабре 2024 года ФИФА ввела запрет на регистрацию новых игроков до лета 2026 года.
Напомним, вчера, 18 апреля, глава РПЛ Александр Алаев встретился с игроками футбольного клуба "Химки". После этой встречи футболисты прекратили свой бойкот и вернулись к тренировкам. Из-за многомиллионных долгов и многомесячной задержки выплаты зарплат футболистам было введено внешнее управление над клубом.
После 24 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.
Гендиректор "Химок" — о задержке зарплаты игрокам: оставим финансовые детали внутри клуба. Жизнь сложнее линейных схем
Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов прокомментировал недавние заявления президента РПЛ Александра Алаева о разногласиях между клубом и футболистами в оценке долгов по зарплате.
Фото: ФК "Химки"