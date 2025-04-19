Туфрин: у "Химок" сейчас проблемы, на матч с "Зенитом" приедет раненый зверь

"У "Химок" сейчас проблемы, на матч с "Зенитом" в Санкт-Петербурге приедет раненый зверь, который будет биться. Петербуржцам предстоит непростая игра, будет много острой борьбы. Футболисты "Химок" — профессионалы, тем более им выплатили зарплату за декабрь. Не думаю, что был бы бойкот матча с "Зенитом", - цитирует Туфрина "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что руководство подмосковных "Химок" не выплачивает футболистам зарплату на протяжении нескольких месяцев. Игроки объявили бойкот и пропустили несколько тренировок - сообщалось, что на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским "Зенитом" могут поехать игроки из второй команды клуба.
Вчера, 18-го апреля, президент РПЛ Александр Алаев провел встречу с футболистами команды и объявил, что клуб переходит под внешний контроль. Матч 25-го тура чемпионата России "Зенит" - "Химки" состоится завтра, 20-го апреля, в 16:30 по московскому времени.