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Туфрин: у "Химок" сейчас проблемы, на матч с "Зенитом" приедет раненый зверь

Бывший президент "Зенита" Леонид Туфрин высказался о финансовых проблемах в подмосковных "Химках".
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"У "Химок" сейчас проблемы, на матч с "Зенитом" в Санкт-Петербурге приедет раненый зверь, который будет биться. Петербуржцам предстоит непростая игра, будет много острой борьбы. Футболисты "Химок" — профессионалы, тем более им выплатили зарплату за декабрь. Не думаю, что был бы бойкот матча с "Зенитом", - цитирует Туфрина "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что руководство подмосковных "Химок" не выплачивает футболистам зарплату на протяжении нескольких месяцев. Игроки объявили бойкот и пропустили несколько тренировок - сообщалось, что на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским "Зенитом" могут поехать игроки из второй команды клуба.

Вчера, 18-го апреля, президент РПЛ Александр Алаев провел встречу с футболистами команды и объявил, что клуб переходит под внешний контроль. Матч 25-го тура чемпионата России "Зенит" - "Химки" состоится завтра, 20-го апреля, в 16:30 по московскому времени.

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