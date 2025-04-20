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"Крылья Советов" сыграют с ЦСКА без Гальдамеса — защитник остался в Самаре

Томас Гальдамес не поможет «Крыльям Советов» в предстоящем поединке против ЦСКА.
Фото: ФК "Крылья Советов"
«Гальдамес не примет участие в матче с ЦСКА. Он остался в Самаре. Томас продолжает восстановление от травмы», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Это будет уже второй матч подряд, который пропустит Томас Гальдамес.

Гальдамес присоединился к «Крыльям Советов» летом 2024 года, перейдя из «Годой Крус» за 650 тысяч евро. С тех пор он провел 19 матчей в Российской Премьер-лиге, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Кроме того, он участвовал в 3 матчах Кубка России, где забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 26-летнего игрока составляет 2,5 миллиона евро.

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