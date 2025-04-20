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Ледяхов - о Дзюбе: молодец! Он шёл к рекорду Лоськова и даже маечку приготовил

Экс-игрок "Спартака" Игорь Ледяхов поделился мнением о забитом голе Артёма Дзюбы в матче "Акрона" с красно-белыми (2:3).
Фото: ФК "Акрон"
- Дзюба — молодец! Он шёл к рекорду Лоськова и даже маечку приготовил. Знал, что забьёт! Мы можем только порадоваться за него, это очень важный рекорд, - заявил Игорь корреспонденту "Чемпионата".

Во вчерашнем матче между "Акроном" и "Спартаком", завершившимся победой гостей со счетом 3:2, на 23 минуте Артём Дзюба совершил 268-е результативное действие в РПЛ, реализовав пенальти и побив рекорд Дмитрия Лоськова.

На данный момент подопечные Заура Тедеева занимают девятую строчку с 28 очками в 25 матчах.

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