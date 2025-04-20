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Агент: Гладышев не смог полноценно заменить Тюкавина, но по сравнению с Маухубом это хоть какое-то светлое пятно

Агент Алексей Сафонов, представляющий форварда "Динамо" Константина Тюкавина, поделился мыслями на тему того, смог ли Ярослав Гладышев полноценно заменить травмированного нападающего.
Фото: ФК "Динамо"
- Лучше спросите у Лички, смог ли Гладышев полноценно заменить Тюкавина. Мое мнение — нет. Сколько он моментов не забил? КПД у Ярослава не очень высокий. Да, Гладышев уже сравнялся с Костей по голам, но сколько он уже не играл? Такого вы бы не было. Но в любом случае и Ярославу, и «Динамо» желаю удачи. По сравнению с Маухубом это хоть какое-то светлое пятно.

Сегодня, 20 апреля, состоялся поединок в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги, в котором московское "Динамо" принимало на своем поле казанский "Рубин". Игра завершилась победой бело-голубых со счетом 3:1, дублем отметился нападающий Ярослав Гладышев.

В весенней части текущего сезона 21-летний вингер принял участие в семи матчах чемпионата России, в которых отметился четырьмя забитыми голами и тремя результативными передачами на партнеров. Всего в активе Гладышева 10+6 по системе гол плюс пас в 33 играх нынешнего сезона.

Источник: "Чемпионат"

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