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Слишкович объяснил, почему "Оренбург" должен остаться в РПЛ

Боснийский главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович ответил на вопрос о причинах, по которым его команда должна избежать вылета из РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
- Две причины, по которым "Оренбург" должен остаться в РПЛ? Потому что мы показываем характер, желание, сердце и то, что не собираемся сдаваться. Это нужно уважать. Вторая причина - наши болельщики заслуживают этого. Они активные и помогают команде. У нас маленький стадион, но когда он полный, то никому не просто, - передаёт слова Слишковича "Чемпионат".

"Оренбург" набрал 17 очков в 25 матчах и за пять туров до финиша чемпионата России занимает в турнирной таблице 15 место - в зоне прямого вылета. Отставание южноуральцев от зоны стыковых матчей составляет 3 очка, от зоны гарантированного сохранения прописки в российской премьер-лиге - 6 очков.

В 5 последних матчах РПЛ подопечные Владимира Слишковича одержали 3 победы, 2 из них - на своём поле. В матче 25 тура РПЛ 19 апреля "Оренбург" обыграл со счётом 2:1 махачкалинское "Динамо", уступая по ходу игры.

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