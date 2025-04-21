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Газизов: махачкалинское "Динамо" могло набрать больше очков в этом сезоне

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о выступлении команды в её дебютном сезоне в РПЛ.
Фото: ФК "Уфа"
- Мы могли набрать больше очков в этом сезоне. Каким-то играми я очень доволен, какими-то - нет. Работаем над ошибками, продолжаем совершенствоваться. И готовимся к матчу с лидером. Игра покажет, как мы готовы, - передаёт слова Газизова Metaratings.ru.

Махачкалинское "Динамо" набрало 27 очков в 25 матчах Российской премьер-лиги и занимает в турнирной таблице десятое место. Отрыв клуба из Дагестана от зоны прямого вылета составляет 10 очков, от зоны стыковых матчей - 4 очка. Этот сезон является для махачкалинского "Динамо" первым в РПЛ в клубной истории.

25 апреля динамовцы сыграют на своём поле с лидером РПЛ "Краснодаром" в матче 26 тура национального первенства.

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