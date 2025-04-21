- Мы могли набрать больше очков в этом сезоне. Каким-то играми я очень доволен, какими-то - нет. Работаем над ошибками, продолжаем совершенствоваться. И готовимся к матчу с лидером. Игра покажет, как мы готовы, - передаёт слова Газизова Metaratings.ru.
Махачкалинское "Динамо" набрало 27 очков в 25 матчах Российской премьер-лиги и занимает в турнирной таблице десятое место. Отрыв клуба из Дагестана от зоны прямого вылета составляет 10 очков, от зоны стыковых матчей - 4 очка. Этот сезон является для махачкалинского "Динамо" первым в РПЛ в клубной истории.
25 апреля динамовцы сыграют на своём поле с лидером РПЛ "Краснодаром" в матче 26 тура национального первенства.
Газизов: махачкалинское "Динамо" могло набрать больше очков в этом сезоне
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о выступлении команды в её дебютном сезоне в РПЛ.
Фото: ФК "Уфа"