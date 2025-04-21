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Колыванов: для каких целей в "Динамо" брали Маухуба? Даже на 60% не реализует свой потенциал

Экс-нападающий московского "Динамо" Игорь Колыванов высказался о выступлениях за бело-голубых марокканского форварда Мехди Маухуба.
Фото: ФК "Динамо"
- Маухуб даже на 60% не реализует свой потенциал. Я бы не стал ждать от него игровых всплесков, если он вообще будет играть. Для каких целей брали Маухуба? Если бы был здоров Тюкавин, играл бы он вообще? Каждый футболист должен цепляться за свой шанс, потому что по ходу сезона у кого-то возможны дисквалификации и травмы. К этому надо быть готовым, - передаёт слова Колыванова "Чемпионат".

21-летний нападающий молодёжной сборной Марокко Мехди Маухуб перешёл в московское "Динамо" в августе 2024 года из марокканской "Раджи", сумма трансферной компенсации составила 1,7 миллиона евро. В 22 матчах за бело-голубых во всех турнирах форвард забил 7 мячей и выполнил 3 результативных паса, при этом 5 из 7 своих голов он оформил в 6 матчах Кубка России.

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