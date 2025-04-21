- Футболисты "Спартака" плохо выходят на матчи. Им следует выходить с повышенной мотивацией и сразу показывать максимум - команда бьётся за чемпионство. Но, как свойственно многим российским футболистам - хотя в "Спартаке" их очень мало - все выходят на игру вальяжно и думают, что они всё решат. Соперники же играют с большой мотивацией и умудряются забивать красно-белым два мяча в первые минуты, - передаёт слова Булыкина "Чемпионат".
Московский "Спартак" 19 апреля обыграл на выезде тольяттинский "Акрон" в рамках 25 тура Российской премьер-лиги со счётом 3:2. По ходу первого тайма красно-белые уступали 0:2, пропустив два мяча к 29-й минуте матча. Победный гол москвичи забили на 90+4-й минуте, реализовав пенальти.
В турнирной таблице РПЛ "Спартак" занимает третье место, набрав 50 очков в 25 матчах. Красно-белые уступают 5 очков лидирующему в чемпионате России "Краснодару" и 3 очка находящемуся на второй строчке петербургскому "Зениту".
Булыкин: футболисты "Спартака" выходят на игру вальяжно и думают, что они всё решат
Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин высказался об отношении к делу игроков "Спартака".
Фото: ТАСС